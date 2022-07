Economia Brasileiros estão financiando menos imóveis neste ano Entre janeiro e maio de 2022 foram financiados 293 mil casas e apartamentos com recursos da poupança do SBPE, 11,6% abaixo a igual período de 2021

Os brasileiros estão financiando menos imóveis este ano. Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram que, de janeiro a maio deste ano, foram financiados 293.057 imóveis com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no País, uma queda de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passad...