Economia Briga entre Estrela e Hasbro prevê destruição de Banco Imobiliário, Genius e outros brinquedos clássicos A Estrela tem até esta terça-feira (16) para cumprir a decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP e devolver os registros de propriedade industrial de 18 brinquedos da Hasbro

No Jogo da Vida, uma disputa clássica de tabuleiro, os competidores usam uma roleta e avançam com seus respectivos pinos por diferentes fases da vida adulta, como primeiro emprego, faculdade, casamento e filhos, ganhando dinheiro a cada rodada. O jogo termina quando o último jogador for a falência ou, então, ficar milionário. A brasileira Estrela e a americana Hasbro...