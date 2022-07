A Câmara Municipal de Goianésia lançou concurso público para seleção para 11 de ampla concorrência, uma para candidatos negros e4 43 vagas para formação do cadastro de reserva técnica, com salários que variam de R$ 1.638,39 a R$ 3.640,88. O valor das inscrições variam de R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para nível médio, até R$ 120 para nível superior.

O edital está disponível e as inscrições são feitas apenas pelo site da organizadora do certame (quadrix.org.br), mas as inscrições só poderão ser feitas a partir do dia 24 de agosto. O prazo se encerra no dia 27 de setembro.

As datas das provas objetivas para todos os cargos já foram marcadas. Serão realizadas no dia 6 de novembro e o gabarito será divulgado no dia 8 do mesmo mês. A divulgação do resultado final dos selecionados será apresentado em 30 de janeiro.

Confira as vagas:

Auxiliar de Serviços Básicos

4 vagas (1 para negros)

Nível: Fundamental

40h semanais

Salário: R$ 1.638,39

Jardineiro

1 vaga

Nível: Fundamental

40h semanais

Salário: R$ 1.638,39

Telefonista/Recepcionista

2 vagas

Nível: Médio

30h semanais

Salário: R$ 1.638,39

Motorista

2 vagas

Nível: Médio

40h semanais

Salário: R$ 1.982,45

Auxiliar Administrativo

2 vagas

Nível: Superior

40h semanais

Salário: R$ 3.640,88

Controlador Interno

1 vaga

Nível: Superior

40h semanais

Salário: R$ 3.640,88