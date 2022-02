Economia Cade aprova compra fatiada da Oi pelas 3 maiores concorrentes Tim, Vivo e Claro compraram as redes móveis da Oi por R$ 16,5 bi; após três de seis conselheiros votarem pela reprovação, decisão foi por voto de ‘minerva’

Dividido, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou com restrições, nesta quarta-feira (9), a compra das redes móveis da Oi pelas operadoras de telefonia Tim, Vivo e Claro por R$ 16,5 bilhões.Três dos seis conselheiros votaram pela reprovação do negócio, que só foi aprovado devido ao voto de minerva do presidente do órgão, Alexandre Cordeiro de Ma...