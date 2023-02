Versões especiais de uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros, o café, têm conquistado o paladar do consumidor goianiense. Uma prova disso é o crescente número de cafeterias especiais abertas em Goiânia, que tem recebido marcas reconhecidas nacionalmente e até mundialmente, como a Starbucks, que este ano inaugura uma unidade na capital.

O rápido avanço no consumo de cafés especiais e gourmets, que têm grãos selecionados, criaram uma oportunidade de negócio para muitos empreendedores, que investem em verdadeiros espaços gastronômicos especializados, que vão muito além da bebida.

Um levantamento da Federação dos Cafeicultores do Cerrado aponta que o consumo de cafés especiais no Brasil tem crescido, em média, 15% por ano. De acordo com o órgão, das 47 milhões de sacas produzidas no país em 2021, 8 milhões (17%) eram de grãos com qualidade superior.

Só em Goiânia já existem cerca de 6 mil cafeterias em atividade, segundo a Junta Comercial do Estado (Juceg). Apesar dos cafés especiais ainda representarem uma pequena parte da produção nacional do grão, uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) mostrou que entre os entusiastas da bebida, 56% preferem os tipos especial e gourmet, contra 24% entre o público em geral.

Depois de identificar este potencial, o casal Luiz Felipe de Almeida e Elissa Torres, juntamente com o arquiteto Paulo Renato Alves, abriram a Sax Coffee & More, no setor Marista, num investimento de R$ 1,5 milhão. Para se destacar neste mercado cada vez mais concorrido, o quarteto pesquisou inovações para o negócio, inaugurado em 2022.

Paulo Renato conta que a ideia era ter algo fora do padrão das demais cafeterias, por isso o local se tornou um verdadeiro espaço gastronômico, com cafeteria e restaurante. Tanto o cardápio, quanto o formato do espaço, foram desenvolvidos com a ajuda de consultores especializados. “Nosso menu contempla desde o café da manhã até o almoço. Oferecemos experiências gastronômicas”, destaca.

O horário de funcionamento também é mais amplo do que a maioria das casas: a cafeteria fica aberta de terça a domingo, com funcionamento das 7 às 23 horas de terça à sexta, das 8 às 23 horas aos sábados e feriados e das 8 às 16 horas no domingo.

Os cafés especiais são o carro-chefe da casa. Os grãos oferecidos são cultivados em uma fazenda no Sul de Minas Gerais, que também exporta para países como Japão e Alemanha, e utiliza uma tecnologia que permite o ajuste da pressão da água durante a extração do café. “Ela traz a oportunidade de degustar uma bebida de alta complexidade e sabor”, ressalta Paulo Renato.

A cafeteria também trabalha com outra três torrefações goianas para os métodos de cafés filtrados no local. Os grãos são processados nos métodos natural e cereja descascado, que resultam numa bebida equilibrada e cremosa, com retrogosto prolongado, com baixa acidez e notas de chocolate.

“Sempre temos cafés com sensorial: floral, frutado e caramelo para os métodos filtrados. Temos grãos descafeinados, feitos pelo processo Swiss Water, sem químicos e aditivos. É um café mineiro que vai para o Canadá, onde é realizado o processo de descafeinação e retorna ao Brasil”, explica o empresário.

Paulo Renato lembra que o consumo de café aumentou durante a pandemia e o consumidor passou a exigir um produto de mais qualidade. O Brasil já é o segundo maior consumidor de café do mundo. “Mas enquanto o consumo de cafés especiais cresce 15% ao ano, entre os cafés tradicionais a expansão anual é de 3,5%”, destaca. Na casa, o consumidor também tem acesso a informações sobre este universo dos cafés especiais e também de vinhos.

Tendência

As indústrias goianas de cafés também já estão se rendendo ao potencial dos cafés especiais no mercado. Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café de Goiás (Sincafé), Jaques Silvério, o aumento da demanda por cafés especiais é uma tendência mundial, principalmente entre o público mais jovem, que está sempre em busca de novidades e até criaram grupos de apaixonados pela bebida. “Isso é muito bom porque tem ajudado a mostrar que existem sabores diferentes de café, que não são todos iguais”, destaca.

A maioria dos cafés especiais são produzidos no Sul de Minas Gerais, mas os grãos também estão em outras regiões, como na Bahia, Espírito Santo, Rondônia e na região da Alta Mogiana, em São Paulo. Jaques lembra que os cafés especiais geralmente são produzidos em regiões com altitude superior a mil metros. “É um produto produzido em pequenas propriedades, que tem uma colheita diferenciada, secagem feita em terreiros suspensos e grãos rigorosamente selecionados. Por isso, tem valor agregado muito maior”, explica o presidente do Sincafé.

Mas, no mercado, o tipo especial também custa entre 50% e 100% mais que o tradicional. Ele diz que Goiás também já começou a produzir cafés especiais, com algumas lavouras na região de Cristalina, por exemplo.

O crescimento do número de cafeterias especiais tem impulsionado a demanda pelo produto e estimulado a produção, que apesar de ainda pequena, tende a crescer cada vez mais. Algumas indústrias também já beneficiam cafés especiais no Estado, como o próprio café Kremon, comandado por Jaques Silvério, vendido numa loja própria, pela internet e em empórios de outros estados.

Leia também:

- Confira dez exposições com entrada gratuita em Goiânia

- Almoço executivo é opção econômica para conhecer restaurantes sofisticados em Goiânia

Opções incluem compra prática e ágil

Goiânia ganhou uma unidade da cafeteria minimalista The Coffee, que funciona num quiosque no Goiânia Shopping, com experiência de compra prática e rápida, onde o próprio consumidor faz seu pedido por meio do tablet no balcão ou no aplicativo da marca e é atendido por um barista. O local oferece várias bebidas com café, além de chocolate, matchá e chai, em versões quentes e geladas, e com opções de comidas para acompanhar.

Os proprietários Rafael Batista e Diego Oliveira investiram R$ 180 mil no negócio, que tem o modelo ‘To Go’, inspirado nas cafeterias japonesas. “Trabalhamos com cafés com pontuação de 85 a 88 pontos, numa escala que vai até 100 para cafés especiais”, afirma Batista.

Mantendo o fluxo atual, a expectativa é receber de 2,5 mil a 3 mil pedidos mensais. Por isso, ele estima obter o retorno em até oito meses, bem abaixo da média para o modelo de negócio.

Depois de pesquisar o mercado, o empresário viu que as cafeterias se tornaram uma tendência e que a cidade ainda não contava com este modelo. “Apesar da tradição de tomar o cafezinho em casa, logo que abrimos percebemos o grande interesse do goianiense pelos cafés especiais”, conta Batista.

Para ele, a vinda de grandes redes para Goiânia, como a Starbucks, reforça o interesse das marcas pelo potencial do mercado goiano. E algumas indústrias goianas de torrefação já investem nos cafés especiais.

É o caso da Muy Café, em Goiânia, que vende 95% de sua produção para cafeterias da capital. “Viajamos o Brasil em busca dos melhores grãos para torrar e moer, mas ainda é um trabalho artesanal e uma briga para levar o produto às prateleiras, pois ele é novo para a maioria da população”, explica o proprietário Márcio Santos.

Ele ressalta que há um universo de aromas e sabores entre os cafés especiais, enquanto o produto tradicional tem uma torra muito alta e até cheiro de queimado. “Há um verdadeiro abismo de qualidade entre os dois produtos, que não concorrem entre si”, destaca.

A marca conta com uma loja própria onde o cliente pode provar os sabores de cafés, que são como vinhos, com características específicas e notas sensoriais. Cada sabor exige uma torra específica. Hoje, a indústria torra cerca de 1,2 toneladas de cafés especiais por mês e cada pacote do produto final vai com o nome do produtor para garantir a total rastreabilidade.

Santos afirma que, do ano passado para cá, a demanda pelos seus produtos aumentou 68%. “Estamos vivendo um ápice para o café especial”, alerta. Enquanto a saca de café tradicional passou de R$ 600 para até R$ 1,6 mil, a do tipo especial pode chegar aos R$ 5 mil.

A demanda por cafés especiais foi impulsionada pela diversificação no gosto do consumidor, que passou a buscar novas versões para produtos tradicionais, movimento que já ocorreu com cervejas e hambúrguer, por exemplo. Para o gerente da Unidade de Estratégias do Sebrae, Francisco Lima Júnior, o produto atende um comprador mais exigente, que não se importa em pagar mais para ter um produto de maior qualidade. “As cafeterias se tornaram um espaço apropriado para a experiência de degustação deste café diferenciado”, avalia.

Por isso, ele acredita que esta não seja uma tendência passageira, mas que deve atingir um número cada vez maior de pessoas dispostas a pagar pelo produto. “O consumidor que aprecia muito café já não quer mais tomar aquele tipo tradicional e, em casa, investe na aquisição de uma boa cafeteira e em cafés especiais”, ressalta Lima.

Mas, como em qualquer negócio, ele lembra que abrir uma cafeteria requer planejamento e a busca por conhecimento técnico, desde o grão até o produto final, avaliando muito bem as oportunidades que ainda podem ser exploradas no mercado e se a empresa poderá atender o elevado nível de exigência deste consumidor. “Também é preciso buscar um diferencial em relação ao que já existe no mercado atual”, adverte