Economia Caiado diz trabalhar para manter congelamento do ICMS sobre combustíveis Em outubro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o congelamento do valor do imposto sobre os combustíveis por 90 dias, com prazo que se encerra no dia 31 de janeiro

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou, nesta quinta-feira (20) que está trabalhando para que o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis seja mantido. O democrata disse isso em sua página no Twitter. Em outubro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o congelamento do val...