Economia Caixa encerra pagamento do auxílio emergencial após sete meses Trabalhadores nascidos em dezembro recebem última parcela

Depois de sete meses de pagamento, a Caixa Econômica Federal conclui hoje (31) o pagamento da rodada de 2021 do auxílio emergencial. Neste ano, o benefício foi pago a 39,2 milhões de famílias, dos quais 23,9 milhões de trabalhadores informais, 10 milhões inscritos no Bolsa Família e 5,3 milhões inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (...