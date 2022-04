A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta sexta-feira (8), a consulta sobre o saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para os nascidos em janeiro, os primeiros beneficiados, a liberação do recurso ocorrerá no dia 20 de abril. O calendário segue o mês de nascimento de cada trabalhador. Mas, atenção: quem optar pelo saque-aniversário e for demitido não receberá a totalidade do dinheiro do fundo.

As liberações seguem até o dia 15 de junho, finalizando com quem nasceu em dezembro. No total, 42 milhões de trabalhadores têm direito ao saque e, com isso, devem ser liberados R$ 30 milhões pela Caixa. O valor máximo é de R$ 1 mil por trabalhador e considera a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

O pagamento é feito pelo aplicativo Caixa Tem, que também é utilizado para benefícios sociais e trabalhistas. Inicialmente o dinheiro é depositado em uma poupança digital e pode, posteriormente, ser transferido para uma conta corrente por meio do celular.