Economia Caixa libera novo lote do saque-aniversário do FGTS O saque-aniversário é uma opção para quem deseja retirar todo ano uma porção do FGTS

A Caixa libera, nesta quarta-feira (2), a parcela anual do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para nascidos em março. As agências bancárias abrem ao meio-dia nesta Quarta-Feira de Cinzas, segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), em razão do feriado de Carnaval. O saque pode ser feito até 31 de maio pelos nascidos no mês...