Trabalhadores com direito ao PIS ano-base 2021 nascidos em março ou abril poderão sacar o abono salarial a partir do dia 15 deste mês. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro já está com o dinheiro liberado na sua conta Caixa ou Caixa Tem.

O calendário de pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador. O valor estará disponível para saque até o dia 28 de dezembro deste ano.

Para ter direito ao abono, o trabalhador de empresa privada precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e ter trabalhado por, pelo menos, 30 dias em 2021, ano-base deste calendário, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Os dados do profissional precisam estar corretamente informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Servidores públicos federais, estaduais e municipais e os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que se encaixam nos requisitos recebem o Pasep. Neste caso, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil.

O correntista e poupador do Banco do Brasil receberão o crédito em conta-corrente ou poupança. Para os demais, o saque deve ser feito no guichê de caixa em qualquer agência do Banco do Brasil.

A quantia que cada beneficiário tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente no ano de referência.

Cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo vigente na data do pagamento, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.

O valor varia de R$ 109 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante 2021.

Por exemplo, se trabalhou por três meses em 2021, o trabalhador com direito ao PIS irá receber R$ 327 de abono neste ano.

CONSULTA AO ABONO E PAGAMENTO

A consulta ao pagamento do PIS pode ser feita pelo:

App CAIXA Tem

App CAIXA Trabalhador

Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

O pagamento do abono salarial pode ser realizado:

por crédito em conta-corrente ou conta-poupança Caixa ou conta digital Caixa Tem

por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital

nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha

em agência da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

No caso do Pasep, a consulta está liberada pelo:

Pelo Alô Trabalhador: telefone 158

APP Carteira de Trabalho Digital

Por meio do Consulte/Receba seu PASEP