Economia Campos Neto terá de explicar em carta a Guedes estouro da meta de inflação Nesta sexta-feira (10), a IPCA, índice oficial da inflação, alcançou 10,74% nos 12 meses encerrados em novembro

Nos últimos meses, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem visto a postura da instituição no combate à inflação ser questionada por parte do mercado financeiro. Responsável por levar a taxa básica de juros (Selic) à mínima histórica de 2% ao ano em 2020, a gestão atual se coloca agora como protagonista de um dos movimentos de aperto monetário mais i...