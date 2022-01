Economia Cancelamento de voos afeta ritmo crescente de retomada Movimento cresceu 42% em 2021 sobre 2020, mas é 36,4% abaixo do registrado em 2019; nova onda de Covid prejudica reação

O Aeroporto de Goiânia recuperou boa parte da movimentação perdida em 2020, por causa do início da pandemia e as medidas de restrição à circulação de pessoas. Em 2021, pouco mais de 2,1 milhões de pessoas embarcaram ou desembarcaram no terminal, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, mas um volume ainda 36,4% inferior ao registrado em 2019. A expectativa do setor de tur...