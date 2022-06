Economia Candidatos têm até 21 de julho para pedir devolução de valores pagos em duplicidade no concurso Até a data também podem ser pedidos valores pagos fora do prazo. Interessados devem acessar o site da prefeitura

Candidatos que pagaram a inscrição do concurso da prefeitura de Goiânia em duplicidade ou fora do prazo podem solicitar a devolução dos valores até o dia 21 de julho. Os interessados devem acessar o site da prefeitura (www.goiania.go.gov.br) e acessar a área de concursos. O concurso da Prefeitura de Goiânia registrou 100.535 candidatos. As provas começaram a ser...