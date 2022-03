A Apple liberou o novo iOS 15.4 e um dos recursos da atualização é o novo pacote de emojis. De todos os novos designs, os que ganharam destaques na web foram as mãos que formam um coração, rostos derretidos, o rosto batendo continência e o homem grávido. Ao todo, 123 novos desenhos são encontrados no novo sistema operacional.

O novo pacote traz o aperto de mão como grande destaque devido às possibilidades de diversidade, com 25 novas versões que permitem ao usuário variar o tom de pele entre as mãos que estão se cumprimentando. Também é encontrado uma pessoa grávida e uma pessoa com coroa, sendo ambas sem gênero definido.

Aparelhos compatíveis

Todos os novos emojis e novos recursos da atualização também estão disponíveis no iPadOS 15.5, tvOS 15.4, watchOS 8.5, macOS 12.3 e nos iPhones compatíveis.

Outra novidade que a versão 15.4 do iOS trouxe é a possibilidade de desbloquear o celular quando o usuário estiver de máscara. Essa atualização, infelizmente, só está disponível a partir do iPhone 12 mini, sendo estendido até as versões mais atualizadas do dispositivo.

Confira os iPhones compatíveis com o iOS 15.4:

- iPhone 6s e 6s Plus (lançados em 2015);

- iPhone SE (2016);

- iPhone 7 e 7 Plus (2016);

- iPhone 8 e 8 Plus (2017);

- iPhone X (2017);

- iPhone XR (2018);

- iPhone XS e XS Max (2018);

- iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max (2019);

- iPhone SE 2ª geração (2020);

- Phone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max (2020);

- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max (2021);

- iPhone SE 3ª geração (2022).

