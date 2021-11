Economia CCJ do Senado adia votação da PEC dos precatórios, que viabiliza Auxílio Brasil com valor de R$ 400 Pedido de vistas aconteceu logo após a leitura do texto do relator, Fernando Bezerra (MDB-PE), que é líder do governo no Senado; a nova data de votação ainda não foi anunciada

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou nesta quarta-feira (24) a votação do relatório da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, após um pedido de vistas apresentado por pelo menos quatro partidos. O pedido de vistas aconteceu logo após a leitura do texto do relator, Fernando Bezerra (MDB-PE), que é líder do governo no Senado...