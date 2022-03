Economia CCR assume aeroportos de Goiânia, São Luís e Teresina nesta quinta-feira (24) No último dia 9, empresa assumiu nove aeroportos e, no próximo dia 31, assume outros três, passando a atuar em todas as regiões do Brasil

A CCR Aeroportos assume, nesta quinta-feira (24), a operação de três novos aeroportos concedidos em 2021 pelo Governo Federal. Na lista, além do Aeroporto Internacional de Goiânia - Santa Genoveva estão ainda os aeroportos de São Luís – Marechal Cunha Machado e Teresina – Senador Petrônio Portella. No último dia 9, a empresa assumiu nove aeroportos e, no dia 31, assume o...