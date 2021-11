Economia Censo 2022: teste nacional começa nesta quinta-feira (4) em todo o país Os testes incluem todas as etapas do Censo. Até meados de dezembro, 250 recenseadores irão percorrer municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação

Começa nesta quinta-feira (4) o primeiro teste nacional do Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até meados de dezembro, 250 recenseadores irão percorrer municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação. Segundo o IBGE, os testes incluem todas as etapas do Censo, desde os sistemas e equipamentos de col...