Economia Centro de Goiânia tem 112 lojas fechadas Queda na movimentação de consumidores faz crescer número de espaços comerciais desocupados na região; comerciantes cobram revitalização e conclusão das obras do BRT

Se ter uma loja no Centro de Goiânia antes era garantia de boas vendas para todos os segmentos, hoje a situação é bem diferente. Atualmente, pelo menos 112 imóveis comerciais com fachada para a rua encontram-se fechados, sem contabilizar as salas instaladas nas galerias. O principal motivo foi a queda na movimentação de consumidores e das vendas, situação que teria si...