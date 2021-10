Economia Centro Oeste Outlet será inaugurado dia 28 em Goiânia Novo centro de compras na Região da 44 abrirá suas portas já com 100% das unidades comercializadas

A Região da 44, maior polo atacadista de moda da região Centro-Oeste e segundo maior do Brasil, vai ganhar novos empreendimentos comerciais. O Centro Oeste Outlet, localizado na esquina da rua 44 com a avenida Independência, será inaugurado na próxima quinta-feira (28) com 100% de suas unidades já comercializadas para pequenos, médios e grandes lojistas. O novo s...