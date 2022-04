Economia Centro-Oeste tem o maior percentual de pagamento de contas em dia do país, diz pesquisa Em uma comparação com números nacionais, o levantamento constatou que os habitantes do Centro-Oeste foram melhores pagadores em serviços básicos e de lazer

Mesmo com os prejuízos impostos pela pandemia, moradores da região Centro-Oeste foram os que mais conseguiram pagar suas contas em dia. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, que constatou que a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros teve prioridade em planos de saúde, escolas e faculdades. Intitulada ‘Pande...