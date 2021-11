Economia Cerca de 85 mil pessoas podem ter benefício do INSS suspenso Segurados tem até o dia de hoje para agendar perícia

Cerca de 85 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) têm até hoje (11) para agendar a perícia médica. Eles foram convocados pela operação pente-fino do órgão para verificar possíveis irregularidades e terão o benefício suspenso se não passarem por nova perícia. Em 27 de set...