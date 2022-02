Economia Cerveja sem álcool registra aumento no consumo durante a pandemia Saiu de um patamar de 140 milhões de litros vendidos em 2019 para quase 198 milhões em 2020

O crescimento do mercado de cerveja sem álcool tem chamado a atenção da indústria de bebidas. Saiu de um patamar de 140 milhões de litros vendidos em 2019 para quase 198 milhões em 2020. Depois deu mais um salto, chegando a quase 260 milhões de litros no fechamento do ano passado, de acordo com levantamento da Euromonitor para o Sindicerv (sindicato no setor)....