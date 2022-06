Economia Cesta básica em Goiânia teve queda de 6,4% no mês de junho, aponta Procon Pesquisa avaliou 30 produtos em dez redes de supermercados da capital e comparou com valores encontrados em abril na capital

O Procon Goiânia divulgou nesta terça-feira (28) uma pesquisa em que aponta queda no preço da cesta básica na capital de 6,74% em comparação com o mesmo levantamento realizado em abril. Ao todo, foi avaliada a variação de 30 produtos que compõem a alimentação de uma família composta por quatro pessoas. Com levantamento, realizado entre 21 e 24 de junho, em dez re...