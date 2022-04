Economia Cesta básica tem reajuste de 7,64% em Goiânia Custo médio aumentou quase R$ 72

O preço da cesta básica em Goiânia sofreu um reajuste de 7,64% este ano no preço. É o que mostra levantamento realizado pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) e divulgado nesta quarta-feira (27). A constatação é de que o valor saltou de R$ 562,66 para R$ 634,60, um aumento médio de R$ 71,94 no custo. Os valores foram verificados em 30 produtos em 12 ...