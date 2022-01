Economia Chega Pra Cá com Cileide Alves ganha versão em podcast; ouça todos os episódios O programa, que vai ao ar nas terças-feiras pela manhã, chegará nas principais plataformas nas tardes do mesmo dia

A conversa sobre temas pulsantes da sociedade, conduzida pela jornalista Cileide Alves desde novembro no site e nas redes do POPULAR, sempre ao vivo, ganha uma versão que dá mais autonomia ao público. A partir de terça-feira (4), o Chega Pra Cá começa a ser distribuído no formato de podcast. O programa, que vai ao ar nas terças-feiras pela manhã, chegará aos principais ...