Economia Chineses concentram cada vez mais exportações goianas China comprou 46,3% do total vendido por Goiás no exterior em 2022, mostra estudo, que indica potencial para expandir mais os negócios

O mercado chinês concentra, cada vez mais, o comércio exterior de Goiás e do Brasil. Enquanto as exportações goianas para o mundo cresceram 2,7% nos últimos dez anos, as vendas para a China no mesmo período aumentaram três vezes mais: 9,2%. No ano passado, os chineses já responderam por 46,3% de tudo que Goiás vendeu no mercado externo, participação bem maior que os 41% ...