Economia Chuvas acarretam incertezas Produtores de municípios que decretaram situação de emergência enfrentam problemas com logística e perdas na produção, mas ainda não é possível mensurar os prejuízos

As fortes e constantes chuvas têm afetado produtores rurais em diversas regiões de Goiás desde o final de 2021. Nos municípios onde já foi decretada situação de emergência, lavouras foram perdidas e a criação de animais está prejudicada nas áreas alagadas. Porém, a dificuldade com a logística pela situação das estradas é o que tem preocupado de forma geral o setor do agro...