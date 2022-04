Economia Classes D e E são 77,5% dos desocupados há mais de dois anos em Goiás Pandemia impacta mercado e pessoas em maior vulnerabilidade econômica são maioria entre os que buscam vagas

As classes D e E concentram 77,5% das pessoas que estavam desocupadas há mais de dois anos em Goiás no ano passado. Isso é o que revela levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada. No Estado, esse porcentual representa a realidade de 67,4 mil. O que inclui Natália Maria Targino, de 26 anos, que assinou carteira de trabalho pela última vez em 2020. Com ...