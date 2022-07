Economia Classificados no processo seletivo do IBGE devem apresentar documentos até sexta-feira em Goiás Aprovados para cargo de recenseador precisam apresentar documentação nos municípios que irão atuar; treinamento presencial ocorre neste mês

Mais de seis mil candidatos classificados no processo seletivo do IBGE para recenseador devem apresentar documentos até sexta-feira (15) das 9h às 17h no município escolhido para atuação. Aqueles que não comparecerem, segundo o órgão, serão desclassificados. Há municípios em que há mais de um endereço para a entrega dos documentos solicitados pelo edital....