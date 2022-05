Economia Cliente da Oi pode ter fatura mais cara após migração para a TIM Alerta é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec); além de não haver previsão legal para manutenção de valores, concorrência no mercado será menor

A venda das operações da Oi Móvel para as concorrentes Claro, Tim e Vivo começa a gerar preocupação entre os clientes quanto aos futuros valores de suas faturas. Além da redução da concorrência no mercado, um estudo comparativo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) mostrou que os preços da Oi Móvel são até cinco vezes menores do que os das demais operadoras. A...