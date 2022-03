Economia Clientes do Nubank reclamam de instabilidade no aplicativo O problema acontece um dia após sistemas do Itaú apresentarem problemas

O aplicativo do Nubank apresenta instabilidades hoje, segundo clientes do banco digital. O problema acontece um dia após sistemas do Itaú apresentarem problemas. Usuários do Nubank relatam nas redes sociais que não conseguem ter acesso à área que disponibiliza a visualização do saldo. Outros afirmam que não conseguem fazer PIX e que apenas a área do cartão de cré...