Economia Clima e câmbio influenciaram a disparada de preço dos alimentos Da carne ao café, a inflação na alimentação acumulou de janeiro a novembro alta de 6,55% em Goiânia; custo elevado mudou hábitos

O contrafilé deu lugar ao frango e ao coxão mole na casa da auxiliar de padaria Maria Xavier, de 34 anos. Desempregada há três meses, ela substituiu as carnes, assim como outros alimentos, pela alta percebida no ano. “A gente não pode ficar preso quando precisa economizar.” Os aumentos passaram pelo hortifrúti até a seção do açúcar e mudaram o prato dos brasileiros e...