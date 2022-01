Economia Codego oferece chance de regularizar dívidas fiscais em distritos industriais Programa viabiliza redução de até 99% em multas e juros de débitos, e facilita a resolução de pendências de assentamento e jurídicas

As empresas instaladas nos distritos industriais de Goiás poderão resolver pendências junto à Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado (Codego) com mais facilidade. O Programa Desenvolve Goiás, em vigor desde o início do ano, concede incentivos para a quitação de débitos com redução de até 99% em juros e multas e a regularização de áreas e imóveis com pendênc...