O Colégio Simbios oferece 30 bolsas de estudo, que cobrem de 20% a 100% do valor da mensalidade em cursinho semiextensivo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.portalsimbios.com.br até o dia 17 de julho. A prova para concorrer à uma das bolsas acontece no dia 19 de julho e as aulas do curso semiextensivo estão previstas para começar no dia 2 de agosto. Ao todo serão 30 bolsas de estudos.

O cursinho tem o objetivo de preparar os alunos para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. “É um momento decisivo para os vestibulandos, que nós vemos com grande responsabilidade. Nosso compromisso ao ofertar essas bolsas é o de democratizar o acesso a um curso de qualidade”, disso o diretor do Colégio Simbios, Adriano Medeiros.

A prova será realizada para os candidatos à bolsa no dia 19, às 14h30, no Colégio Simbios, que fica localizado na Rua Orestes Ribeiro, n. 749, Setor Bueno. O resultado será comunicado a partir do dia 22 por telefone ou na secretaria do colégio. A matrícula dos aprovados deve ser efetivada até o dia 29 de julho.

Em comunicado, o Colégio Simbios informou que as aulas do curso semiextensivo são 100% presenciais e acontecem de segunda a sábado no período matutino.

Inscrições: gratuitas e abertas até 17/07 em www.portalsimbios.com.br

Prova: 19/07 no Colégio Simbios (Rua Orestes Ribeiro, n. 749, Setor Bueno)

Resultado: 22/07 (por telefone ou na secretaria)

