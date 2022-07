Jovens residentes em comunidades de baixa renda, que têm entre 16 e 25 anos, e já concluíram ou estão cursando o ensino médio podem se inscrever no programa de qualificação Coletivo Online e se prepararem para o mercado de trabalho. O curso é gratuito e 100% digital.

A iniciativa é uma parceria entre a Osceia, uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos, e o Instituto Coca-Cola. O curso conta com 11 videoaulas focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos. Os participantes terão até quatro semanas para assistir às videoaulas e fazer as atividades práticas.

Ao final do curso, os alunos poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrar nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de parceiros de mais de 400 empregadores.

Além disso, o formato do programa permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento, por meio de seu WhatsApp. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas entrando no link https://bit.ly/COLETIVONOVAESPERANCA220221

Atualmente o projeto reúne mais de 50 mil jovens formados em todo o Brasil. Sendo 70% negros, 77% com renda familiar abaixo de 2 salários mínimos.

Leia também:

- Atacarejo oferta mais de 300 vagas em Goiânia

- HDT oferece vagas de emprego com salários de até R$ 3,6 mil

- Prefeitura de Rio Verde abre inscrições de concurso com salários de até R$ 7,5 mil

- Sine Goiânia oferta 981 oportunidades de emprego