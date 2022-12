Economia Comércio prevê aumento de 14% nas vendas deste Natal, em Goiás Fecomércio estima faturamento no fim de ano maior que no mesmo período em 2021, mas vê cenário desafiador em 2023, com juros altos

]As vendas do comércio goiano neste fim de ano devem ser 14% maiores que no mesmo período do ano passado. Esta é a previsão da Federação do Comércio no Estado de Goiás (Fecomércio-GO), feita com base em bons índices atuais de geração de empregos e indicadores das pesquisas do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), Intenção de Consumo das Famílias (ICF) ...