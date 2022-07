Economia Comércio varejista tem nova queda em Goiás De acordo com IBGE, vendas apresentaram segundo recuo especialmente por fraco desempenho de segmentos como de móveis e de combustíveis em maio

O comércio varejista goiano apresentou a segunda queda consecutiva no volume de vendas em maio. Isso é o que mostra a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (13) pelo IBGE. O recuo em comparação com abril foi de 0,8%. Quando comparado com o mesmo mês do ano passado, a queda representa 1,4%. Entre as atividades que puxaram esse result...