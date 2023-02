Mais de 42 mil candidatos inscritos no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) realizam a prova neste domingo (12), em Goiânia. As avaliações para os cargos de técnico judiciário serão aplicadas no período da manhã e para os cargos de analista judiciário no período da tarde Ambos os cargos terão provas objetivas e discursivas.

Veja o que é permitido levar para a prova

- Documento original de identidade impresso;

- Caneta esferográfica de tinta preta ou azul de material transparente;

Veja o que não é permitido levar para a prova:

- Lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha;

- Livros, anotações, códigos, manuais, notas ou impressos, calculadoras ou objetos similares;

- Qualquer tipo de relógio e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação, como telefone celular, notebook, tablets, smartphones, pulseiras e relógios inteligentes ou outros equipamentos similares;

- Protetores auriculares e fones de ouvido;

Conforme o edital, as remunerações iniciais para o nível superior são de R$ 12.455,30 para todas as áreas/especialidades do cargo de analista judiciário e R$ 14.271,70 para o cargo de analista judiciário. Já para o cargo de técnico judiciário, as remunerações iniciais são de R$ 8.698,44 para agente de polícia judicial e de R$ 7.591,37 para as demais áreas.

Normas sanitárias de prevenção

- No local de realização das provas serão observadas as condições sanitárias de segurança, como higienização de superfícies, ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando possível;

- Recomenda-se que no ingresso e na permanência nas dependências do local de realização das provas os candidatos convocados, evitem aglomerações, e observem:

a) o distanciamento social;

b) as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou espirrar);

c) o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca;

d) a utilização de álcool em gel 70%;

e) a utilização de garrafa de água própria, para uso individual;

f) as orientações determinadas por coordenadores e fiscais da Fundação Carlos Chagas.

- Solicita-se aos candidatos que tragam a sua própria garrafa de água para uso individual;

- O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde que esse recipiente seja transparente;

- Não será fornecido álcool em gel 70% aos candidatos;

- As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos;

- No momento da identificação, o fiscal poderá solicitar a retirada da máscara de proteção facial, se for o caso;

- A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias acarretará a sua retirada do local de realização das provas e a sua exclusão do Concurso Público.