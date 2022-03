Economia Com descontos, lojistas buscam aumentar vendas Desafio é oferecer preços mais atrativos para incentivar o cliente a comprar mais num período de achatamento da renda, endividamento e preços altos

Os lojistas devem aproveitar a Semana do Consumidor 2022, que começou ontem e vai até o próximo domingo, dia 20, para impulsionar as vendas do comércio, que estão sentindo o impacto da inflação. A ideia é oferecer descontos mais atrativos para incentivar o cliente a comprar mais num período de achatamento da renda, endividamento e preços altos. Mas o principal objetivo d...