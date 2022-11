Economia Com endividamento em alta, especialista recomenda cautela com o 13º Ainda com endividamento em alta e novos apelos ao consumo pela Copa, Black Friday e Natal, recomendação é pagar dívidas

Até o dia 30, trabalhadores com carteira assinada recebem a primeira parcela do 13º salário, e até 20 de dezembro será paga a segunda parcela. Um dinheiro a mais que chega em meio aos jogos da Copa do Mundo, promoções da Black Friday e o início das confraternizações de fim de ano, com decoração natalina atraindo para a compra de presentes. Apesar dos apelos ao consumo, pesquisas i...