Economia Com fim do auxílio emergencial, famílias vivem incerteza do Auxílio Brasil O governo federal assegura que todas as pessoas que já recebiam o Bolsa Família e estão com os dados do CadÚnico atualizados vão fazer parte do novo programa automaticamente

O fim do auxílio emergencial e as incertezas ligadas ao início do Auxilio Brasil --cuja promessa do governo de pagar R$ 400 por família não deve ser cumprida ao menos neste mês de novembro--, fazem com que milhares de famílias vivam sem saber se terão alguma renda para conseguir fechar as contas do mês. Só na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo diz que pe...