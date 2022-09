Economia Com mais uma queda nos supermercados, varejo goiano vendeu em julho 5,5% menos que em 2021 Altas de preços fazem o consumidor reduzir a lista de compras e supermercados têm oitavo recuo consecutivo nas vendas

As vendas dos hipermercados e supermercados em Goiás tiveram a oitava queda consecutiva no último mês de julho: redução de 4,3% sobre o mesmo perído do ano passado. A alta nos preços de vários produtos, como alimentos e produtos de limpeza, é apontada como um dos principais motivos para estes sucessivos recuos. No geral, o comércio varejista goiano vendeu 5,5% menos q...