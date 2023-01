Economia Com preços altos, vendas em Goiás caíram em novembro Pesquisa do IBGE mostrou que quatro atividades registraram queda nas vendas, com destaque para supermercados, hipermercados e produtos alimentícios, que venderam 1,4% menos

Mesmo com a Black Friday, as vendas do comércio varejista goiano em novembro do ano passado voltaram a cair 1,6% em relação a outubro e foram 1,4% menores que no mesmo período de 2021. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, mostrou que quatro atividades registraram queda nas vendas, com destaque para supermercados, hipermercados e produtos alimentícios, q...