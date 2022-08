A comarca de Niquelândia abriu um processo seletivo para o cargo de assistente administrativo de juiz. A inscrição para a vaga pode ser feita até às 18 horas do dia 17 de agosto e a seleção contará com prova, análise curricular e estágio prático de 15 dias. Interessados devem encaminhar o currículo para a diretoria do Foro da comarca. É preciso ser bacharel em Direito e não pode estar vinculado ao exercício da advocacia privada.

O título do e-mail deve ser: Inscrição no Processo Seletivo de Assistente 2022 (em caixa alta). Em anexo, é preciso encaminhar o currículo em PDF. O processo é para atuar com o juiz Hugo de Souza Silva e a prova consiste na redação de uma decisão ou sentença judicial. O salário não foi divulgado.

