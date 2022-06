Economia Combustíveis recuam em Goiás depois de três semanas em alta Preço praticado nos postos tem redução tanto para gasolina como para etanol e diesel; biocombustível mantém competitividade

Após três semanas de alta, os combustíveis tiveram recuo em Goiás. Isso é o que revela levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (03). A redução no valor médio do litro foi registrada tanto para gasolina e diesel como para o etanol. O diesel passou de R$7,41 para R$6,89. A redução fez com que o ...