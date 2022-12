O comércio lojista já anuncia suas tradicionais liquidações de final e de início de ano para renovação de estoques. Lojas e shoppings programaram ações que preveem descontos de até 70%, sendo que algumas já acontecem nestes últimos dias do ano, enquanto outras terão início na primeira semana no mês de janeiro. Muitos consumidores costumam adiar as compras de Natal para conseguir bons descontos nestas promoções de limpa estoque.

O tradicional Saldão de Natal do Flamboyant Shopping começa hoje e vai até o próximo dia 29, com descontos de até 70%. A head de marketing do Grupo Flamboyant, Aline Guedes, destaca que nesta época os clientes têm mais tempo para comparar preços, já que muitos estão de recesso ou férias. Segundo ela, este ano, a meta do Saldão de Natal é manter os bons índices de dezembro, superando em até 20% as vendas da última semana do mês em comparação ao ano passado.

A gerente de Marketing da loja Pezinho e Cia, Ludmila André, confirma que os descontos chegarão aos 70% por peça, mas avisa que o preço cairá ainda mais se o cliente levar mais de uma peça. Isso porque haverá um desconto progressivo, além do individual no produto: quem levar dois pares ganha mais 5%, três pares mais 10% e quatro pares darão direito a um abatimento adicional de 15%. “Nossa promoção da marca ainda continuará nos próximos dias, mesmo quando a do shopping terminar”, avisa Ludmila.

O Araguaia Shopping realizará a promoção Liquida da Virada entre os dias 2 e 15 de janeiro, que também promete descontos de até 70% para as lojas renovarem seus estoques para a nova estação. A líder de vendas do outlet Adidas do Araguaia Shopping, Talita Barros, informa que os descontos chegarão aos 50%, ou seja, alguns produtos serão vendidos até pela metade do preço, incluindo calçados, roupas e acessórios. “Temos uma lista de produtos em promoção. Quem chegar primeiro, leva as melhores peças”, avisa Talita.

Na loja Molemania, os produtos das coleções já finalizadas serão vendidos com até 50% de desconto. O proprietário, Leonardo Alves, conta que a loja realiza só duas grandes promoções no ano e esta é a que tem os descontos mais agressivos. “O objetivo é começar o ano limpando os estoques para abrir espaço para as novas coleções que chegam em 2023”, destaca.

O Buriti Shopping fará a liquidação Liquida Verão entre os dias 6 e 8 de janeiro. De acordo com o centro de compras, produtos de diversos segmentos, com destaque para vestuário e calçados, estarão com preços especiais neste período de promoção. Já a liquidação do Goiânia Shopping acontece entre os dias 13 e 22 de janeiro, com a promessa de descontos de até 70%. Grandes redes varejistas como Casas Bahia e Magalu também já anunciaram suas liquidações para janeiro, com este mesmo porcentual de desconto.

Este ano, os lojistas da região da Avenida Bernardo Sayão realizam uma promoção de fim de ano e anunciam outra para a partir de 10 de janeiro. Márcio Rosa, da Sglum Camisetas, afirma que suas peças estão com descontos de 20% a 70% para liquidar o estoque neste fim de ano. Segundo ele, a meta é alavancar as vendas de final de ano e abrir espaço para a chegada das novas coleções. “É uma liquidação que atende atacado e varejo. Nesta época, vendemos muitas camisetas e bermudas brancas para o réveillon”, diz.

Promoções nos supermercados

Esta última semana do ano pode ser uma boa oportunidade para abastecer a casa gastando menos. Grandes redes de supermercados anunciam liquidações nestes últimos dias de dezembro, como o Atacadão e o Assaí Atacadista.

De hoje até 31 de dezembro, acontece a campanha “Assaí, sempre presente no seu ano novo”, com diversos produtos consumidos na ceia de réveillon em promoção, como carnes, vinhos e espumantes.

Prometendo descontos que podem chegar a 70%, a Queima de Estoque e Liquidação Americanas 2023 também é considerada uma das maiores do segmento. Durante o evento, em janeiro, é esperado um grande fluxo de clientes nas lojas físicas, mas, as ofertas são estendidas para as compras online.

O site Liquida Lojas também alerta para a “Liquida Geral”, a liquidação que o Carrefour realizada em suas lojas com descontos de até 60%, também em janeiro.