Economia Comissão do Senado aprova projeto que cria nova política de preços para combustíveis De acordo com o projeto, os preços deverão ter como referência as cotações médias do mercado internacional, os custos internos de produção e os custos de importação

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado aprovou nesta terça-feira (7) um projeto de lei para tentar conter a alta nos valores dos combustíveis e do gás liquefeito de Petróleo (GLP). Além de criar um programa de estabilização, a proposta estabelece uma nova política de preços para a venda desses produtos. O texto segue para ser votado no plenário da Casa. De acordo...