Economia Como a vacina contra Covid ajudou na recuperação do PIB

Após sentir o baque da pandemia em 2020, o setor de serviços, o principal do Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil, teve alta de 4,7% em 2021, recuperando as perdas sofridas com a Covid-19, informou nesta sexta-feira (4) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O setor responde por cerca de 70% do PIB brasileiro. Engloba uma grande variedade de empr...