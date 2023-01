O Banco do Brasil abriu concurso público para o total de 6 mil vagas de escriturário para todo o Brasil, nas funções de agente comercial e de tecnologia. Ao todo, são 64 vagas para Goiás com salário inicial é de R$ 3.622,23. Os cargos exigem nível médio e a carga horária é de 30 horas semanais.

Os interessados devem fazer a inscrição até as 23h59 de 24 de fevereiro no site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 50. Podem pedir isenção as pessoas registradas no CadÚnico (Cadastro Único), membros de família de baixa renda e os doadores de medula óssea.

A prova está prevista para o dia 23 de abril de 2023 com 25 questões de conhecimentos básicos em língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro, e 45 de conhecimentos específicos de acordo com a vaga pretendida.

Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

Confira os municípios com vagas em Goiás:

- Anápolis;

- Anicuns;

- Aparecida de Goiânia;

- Bela Vista de Goiás;

- Campo Alegre de Goiás;

- Goiânia;

- Goianira;

- Inhumas;

- Itaberaí;

- Itaguaru;

- Jaraguá;

- Matrinchã;

- Orizona;

- Petrolina de Goiás;

- Silvana;

- Trindade;

-Buriti Alegre;

- Corumbaiba;

-Itumbiara;

- Piracanjuba

- Vicentinópolis;

- Caiapônia;

- Maurilândia;

- Mineiros;

- Montividiu;

- Perolândia;

- Rio Verde;

- Serranópolis;

- Acreúna;

- Jandaia;

- Piranhas;

- São Luís de Montes Belos;

- Goianésia;

- Itapaci;

- Minaçu;

- Niquelândia;

- Porangatu;

- Rubiataba;

- São Miguel do Araguaia;

- Uruana;

- Águas Lindas de Goiás;

- Cavalcante;

- Cocalzinho de Goiás;

- Cristalina;

- Formosa

- Iaciara;

- Novo Gama;

- Planaltina.

