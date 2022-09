As inscrições do concurso público do Corpo de Bombeiros foram prorrogadas até o dia 31 de outubro para os cargos de soldado músico e 2° tenente, que oferecem salários entre R$ 6,3 mil e R$ 13,9 mil.

Ao todo, são 40 vagas para soldado músico e 12 para tenente, este último o candidato precisa ter formação em psicologia, medicina ou odontologia. A taxa de inscrição é R$ 110 ou R$ 130, dependendo do cargo escolhido.

As datas das provas também foram alteradas, ambas serão aplicadas em fevereiro de 2023. Para os cargos de soldados músicos será no dia 5, já para tenente no dia 12. Os interessados devem acessar o site do Instituto AOCP.

Leia também:

- Inscrições para concurso público do Corpo de Bombeiros encerram nesta quinta-feira (8)

- MP pede retificação de concurso do Corpo de Bombeiros sobre divisão de vagas por gênero